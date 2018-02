En medio de una larga convalescencia, tras una operación de garganta en 2016, el líder de Jauría y ex Attaque 77, Ciro Pertusi, vuelve a los escenarios junto a De Romanticistas Shaolin's, un colectivo musical de culto liderado por su hermano, el productor Federico Pertusi.





Con esta formación, que se presentará con su formato abierto del que participan alrededor de una docena de artistas, Ciro tocará este viernes, desde las 20, en Uniclub, ubicado en Guardia Vieja 3360, de Buenos Aires





Con unos 20 años en la escena punk y 6 discos editados, las esporádicas intervenciones de esta formación encuentran en esta oportunidad un combo que incluye, entre otros, a ex miembros de Attaque 77 y a los integrantes de Jauría, entre los que destaca el propio Ciro, quien por primera vez cede protagonismo en pos de lo que ellos han dado en llamar "el club".





"En el parate por la operación se me acomodaron varias fichitas del puzzle y ahora quiero ver cómo llevo esta nueva cosa a mi realidad, a lo ya hecho, porque hay cosas que ya están estructuradas de una manera. Pero Romanticistas me hizo ver que este era un gran formato, como un plan B. Es como una jubilación de privilegio subirme a otros trenes y ser un gran aporte desde otro lugar", dijo Pertusi, en diálogo con la agencia Télam.





Por caso, la presentación del viernes, la cual se anuncia como la última de este ciclo de la banda, tendrá sobre el escenario a los hermanos Pertusi; Locar, de Boas Teitas y Los Andes; Enzo Insegna; los ex Attaque 77 Adrián "Chino" Vera y Claudio Leiva; los Jauría Sebastián y Mauro Ambesi y Ray Fajardo, Juan Novoa, de Pelea de Gallos; y Diego Numancia; un combo al que Ciro define como "parte de una misma familia".





"Es como la última cena. Nos imaginamos a Federico como Cristo y nosotros como los 12 Apóstoles", bromeó Ciro Pertusi, al referirse a esta experiencia, que asegura que abre las puertas para que pueda realizar intervenciones similares en otras bandas, entre las que no descarta participaciones en shows de Attaque 77.





En una extensa charla con esa agencia, el ex Attaque y actual Jauría, banda con la que a partir de marzo comenzará a trabajar en un próximo disco, se refirió a su participación en De Romanticistas Shaolin's, los aprendizajes que le deja cada intervención en esta formación y la relación artística con su hermano Federico.





-¿Cómo asumís esta nueva intervención en De Romanticistas Shaolin's?

-A mí me gusta mucho porque nunca tuve antes la posibilidad de estar tan cerca. Siempre lo vi como a la distancia porque Federico estaba haciendo su camino y me gustaba apreciarlo así, con su pura esencia, con él siendo junto a su grupo de gente. De vez en cuando participaba con alguna cosa compositiva, arreglando, haciendo coros. Me encanta ese lugar. Ahora participo un poco más porque toco la guitarra y estoy un poco más en la dirección. Estoy más activo y lo vivo más de cerca. Está bueno y me ayuda a mí a ir activando el músculo, a reintegrarme a la escena en general. Después del problema de salud que tuve y del trabajo de rehabilitación, esto me permite ir despuntando el vicio. Es lo mejor que me puede pasar.