Cielo Razzo de festejo

Con la simpática y característica tonada rosarina, Cristian Narváez, bajista de Cielo Razzo, atendió nuestra llamada para dar comienzo a una charla que nos tuvo por largos minutos hablando de música y rock sin ninguna distancia.





La banda nacida en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario, allá por el año 1993, es uno de los grupos que han logrado más permanencia y consolidación en la escena rockera actual. Hoy, en un año con un camino largamente recorrido y mucho más maduros, demuestran los avances a nivel artístico y personal cada vez que suben al escenario para hacer vibrar a un público que espera expectante cantar y saltar con sus canciones.





Diego Almirón, Pablo Pino, Javier Robledo, Fernando Aime, Cristian Narváez y dos invitados permanentes, Marcelo Vizarri y Carlo Seminara, son los encargados de darle vida a Cielo Razzo, que está festejando sus 25 años. De esta forma, mañana a las 20, llegarán al N8 Show & Bar (Mitre 1709, Ciudad) con un recital que tendrá estrenos y el repaso inevitable de los éxitos transitados durante este cuarto de siglo.





El pasado 8 de abril, la banda se presentó en el Luna Park y ante una sala colmada dejó como registro Cielo vivo, un CD/DVD que saldrá a la venta en el mes de setiembre y que incluye nuevo material y un gran repaso por su discografía. A la fecha, la banda lleva editados siete discos de estudio: Buenas (2001), Código de barras (2003), Marea (2005), Grietas (2007), Compost (2010), Sideral (2013) y Tierra Nueva (2015) sumados a un DVD en vivo que registra el recordado show en el Estadio Obras Sanitarias en 2006. Sin duda, su show en Mendoza será una muy buena oportunidad para apreciar la performance en vivo de una formación que actualmente atraviesa por un momento de solidez y maduración.





"Los años llegaron y pasaron volando, cuando arrancamos jamás pensamos hasta dónde íbamos a llegar, tampoco teníamos una meta definida con la banda, el camino se fue dando porque siempre fuimos de hacer metas cortas y eso creo que ayuda bastante a esto, a seguir manteniéndonos unidos y seguir tocando durante tantos años", expresó Cristian Narváez.





Recién en el año 2005 pudieron dedicarse de lleno a vivir de la música, es decir 12 años después, lo que demuestra que el camino fue riguroso, lento pero constante, lo que dio fruto al presente que vive hoy la banda. A esto benefició también que la música de a poco se comenzó a volver más federal, con el auge del indie, movimiento independiente para algunos y género musical para otros.





El bajista respecto a esto expresó: "La gente fue adoptando el sentido de pertenencia con el rock, pasó con el Indio Solari cuando Los Redondos dejaron de tocar, pasa ahora con La Beriso, pasó en su momento con Callejeros. Hace un buen rato que se viene dando ese sentido de pertenencia con el género y de seguirnos a donde armemos un recital. Internet y la difusión ayudan mucho también a las bandas independientes", afirmó el músico.





Con respecto a la escena actual expresó que las herramientas tecnológicas y de comunicación son fundamentales para hacerse conocer y es un paso bastante positivo en relación a otros años como por ejemplo los '90, donde por aquella época sólo se movía la música a través del formato físico.





"Nosotros entramos justo en ese cambio y creo que nos vino bien, pero seguimos teniendo nuestra gente que nos sigue y sigue comprando el formato físico a pesar de las nuevas plataformas disponibles, el que está acostumbrado, lo sigue comprando, eso no cambió", dijo el bajista.





Si bien con el rock post Cromañón, los chicos de Cielo Razzo estaban en alza, a las bandas con menos convocatoria se les cerraron las puertas para tocar y por eso pusieron como meta que cada show que realizan en Capital, que era donde a todos se les complicaba ir, llevaban una banda de Rosario para que se pudiera mostrar.





"Si la situación era mala para los grupos de Buenos Aires, imaginate para los de Rosario. Así fuimos llevándolos a Obras, al teatro Vorterix, entre otros para tratar de ayudarlos", expresó Narvaez.





"Con el correr del tiempo y la toma de conciencia de la sociedad, se pudo comenzar a abrir de nuevo los espacios con las reglas correspondientes y ya no se sufre ese problema puntual", argumentó. A lo que agregó: "Se puede ser músico sin vivir en Buenos Aires, si bien hay contras como la distancia o las posibilidades, seguimos fieles a permanecer y desarrollarnos en Rosario", cerró.





La buena madera es parte de esta generación que creció en medio de muchos cambios generacionales, musicales y sociales que los marcan hoy por hoy en su forma de hacer y actuar.





"Escuchamos muchas bandas amigas y locales, nos impulsamos entre nosotros como: Fluidos, Los Vándalos, Degradé, los chicos de Vieja Cepa de Mendoza. También tenemos amigos en Buenos Aires y hay buenas bandas, escucho los discos de amigos o radio AM (risas) me gusta mucho el fútbol y trato de mantenerme informado lo que más puedo", explayó el músico.





Con respecto al show que darán mañana en el N8 confesó que se llevan muy bien con el público mendocino y siempre les dan ganas de volver, si bien lo que los complica es el traslado y las distancias, cuando está la oportunidad de volver no lo dudan.





Los chicos vienen con el staff completo que participó en el DVD en el Luna Park como festejo de sus 25 años, pero no con la lista de canciones que se tocaron en ese show. Detalle no menor para tener en cuenta es que todas las listas post Luna Park son distintas y no se repiten.





A partir de una crítica de los fans de por qué seleccionaron determinadas canciones para ese recital la respuesta fue que en el 2006 grabaron otro DVD en el estadio de Obras y no podían repetir la lista. Las canciones del DVD de este año tenían que ser acordes entre sí para no repetirse, por eso quizás no era lo que la gente venía escuchando en sus shows.





Con una gira completa por el interior del país y por Capital antes de la presentación oficial de este DVD de 25 años el 22 de setiembre en el teatro Vorterix en Colegiales y con motivo de ser el primer show, la entrada va a ir con el DVD de regalo. "Ya tenemos muchas entradas vendidas y la gente está más ansiosa que nosotros".





El disco nuevo está en stand by, porque están ultimando detalles del DVD, para luego ponerse de lleno en el trabajo discográfico. Estiman que el 2019 sea el año de nuevo material.