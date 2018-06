Chule Von Wernich en el Selectro

Quién diría que una jovencita de 18 años que abandonó su Pehuajó natal y viajó a Buenos Aires para ser veterinaria se convertiría en una de las instagrammers y cantantes más exitosas del momento. Sí, gracias a las redes y a la gran repercusión en los seguidores, Sofía Von Wernich es ahora Chule Von Wernich, o mejor dicho @chulevonwernich





Todo comenzó con un celular, una guitarra, una voz muy especial y un estilo inconfundible. Chule comenzó a subir a su cuenta de Instagram videos caseros en los que hacía covers y reversiones de los hits de artistas más conocidos. Shakira, Maluma, Wisin y Yandel, todos los artistas y todos los géneros pasaron por su voz, y así poco a poco, posteo tras posteo fue ganando miles de fans a lo largo del país.





Hoy ya tiene más de 200.000 seguidores, ha grabado videos con Benjamín Amadeo, Benjamín Rojas, Jenny Martínez, Sol Mihanovich, Valentina Olguín (de Dame 5), Rochi Igarzabal, Geraldine Neumann, Sofía Reyes (México) y Melina Lezcano entre muchos otros. También participó en la gira de Axel en octubre y además fue telonera de la banda estadounidense Heffron Drive.





Como broche de oro Maluma, el artista latino que causa furor en el mundo, reposteó su cover de Felices los 4. El puertorriqueño J. Alvarez hizo lo suyo cuando escuchó su versión de Esa boquita. Por su parte, Wisin no quiso ser menos que su compatriota y compartió la versión de Escápate conmigo. Cómo así también Sebastián Yatra su Robarte un beso y el español Demarco Flamenco con su hit La isla del amor. En 2018 volvió a suceder lo mismo con el tema del verano, Bella, del mexicano Wolfine.





Embed Pobre diabla + Suena el dembow pic.twitter.com/GU4BxHRNJn — Chule von Wernich (@chulevonwernich) 11 de junio de 2018



Antes de su show el sábado, a las 22, en el teatro Selectro, Diario UNO dialogó con Chule para conocer más acerca de su vida, la fama, las redes y más.





–¿Cuál fue el primer video que grabaste?

–Fue un video de 15 segundos en el que estaba ensayando con una amiga con la que cantaba en el coro de la iglesia. Era súper desprolijo, estábamos ensayando una de las canciones de misa y ni siquiera nos veíamos nosotras sino que se veía el piso. Lo subí solo por diversión, imaginate que en ese momento sólo me veían mis amigas y mis padres.





–Y a partir de allí, ¿cómo siguió todo?

–Siempre fue un proceso, fue de a poco. Al principio seguí subiendo videos con mi amiga, ensayando y cantando entre nosotras, otro día me animé a filmar la guitarra, otro día subí otro mostrando algo más, después me animé a subir una con mi cara y así. Con cada video se iba sumando más y más gente. Y desde el año pasado fue como que explotó todo.





–¿Cómo han cambiado esos videos desde que arrancaste?

–No cambió tanto, siguen siendo con mi celular, bien simples. Lo único que cambió fue que ahora tengo un trípode que me salvó la vida (risas). Estéticamente me fijo más en otras cosas, lo hago al mediodía, cuando hay luz,ahora si siempre se puede ver mi cara y, en cuanto al canto, nunca dejé de estudiar y perfeccionarme, y esa evolución se nota.





–¿Cómo elegís las canciones?

–En Instagram tenés la ventaja de tener relación directa con los seguidores, entonces puedo ir viendo y tanteando cuáles gustan más, cuáles menos, hago encuestas, recibo mensajes o peticiones. Igualmente, si me gusta mucho una la subo igual, pero siempre estoy atenta al feedback directo con la gente.





–¿A qué se debe tu éxito?

–Cuando yo arranqué no había la cantidad de gente que había ahora, casi nadie posteaba videos cantando en forma tan casera y agarré Instagram en el momento justo. También creo que cuando uno hace una reversión o cover de un tema tiene que ser especial, diferente de la original, porque sino siempre van a preferir la primera versión, eso es lo que trato de lograr yo. En el caso del reggaetón paso eso, tomé una canción que es muy rítmica, con mucha percusión y principalmente cantada por hombres y la reinterpreté en un formato más dulce, más lento, más acústico y eso gustó un montón. Por otro lado los videos son muy simples, naturales, no tienen gran producción sino que soy yo con un celular mostrando lo que hago todos los días en el living de mi casa. Esa cercanía hace que la gente también se sienta muy identificada.





Felices los 4 (cover acústico) - Chule Von Wernich y Dame Luz



–Has grabado con muchos famosos...

–Sí, cada vez con más. La verdad que estoy agradecida por la buena onda, por la generosidad. También me encantaría tocar con Abel Pintos, o Nahuel Pennisi, y artistas internacionales ni hablar, no terminamos más.





–Bueno, estuviste con Sofía Reyes...

–Sí nos seguíamos mutuamente y la verdad que es divina, muy simpática, con mucha energía. Fue un placer haber tenido la oportunidad de grabar con ella.





–¿Qué sentiste cuando Maluma reposteó tu video?

–Nunca en la vida me lo hubiera imaginado y encima fue el primero que lo hizo. Para mí es un honor porque pienso a este artista que le va increíble no sólo vio mi video, que eso ya es una locura, no sólo le gustó lo suficiente como para ponerle "like" sino que encima lo compartió para que lo vean todos sus fans.





–¿Qué opinás de Lali Espósito y Tini Stoessel? ¿Te gustaría trabajar con ellas?

–Son muy populares, Lali está en la tele desde muy chica y Tini con Violeta también. Para mí tienen mucho mérito como artistas, por lo que hacen arriba del escenario, es un show muy impactante, muy divertido pero, no sé si una va a escuchar la voz que tienen, es más por el show.