Carlos Vives vuelve para contar historias en "Vives"

Tres años después de su último disco de estudio, el colombiano Carlos Vives lanza en todo el mundo su nuevo álbum "Vives" (Sony Music), un trabajo que cuenta con 18 canciones y está lleno de "historias y mensajes urgentes".

Embed ¡VIVES ya está disponible! Escúchalo y escríbeme cuál es tu canción favorita. Encuéntralo en todas las plataformas. #VIVES #NuevoAlbum Una publicación compartida por Carlos Vives (@carlosvives) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 9:25 PST



"He ido recogiendo experiencias sin perder la esencia. Hoy se piensa en cómo hacer una canción que vaya a tener más vistas, más 'likes' y vaya a sonar más en la radio... yo pienso en el álbum, en contar historias", defiende con pasión en una entrevista con Efe el cantautor nacido en la caribeña Santa Marta.





"Vives", que se empezó a grabar hace año y medio entre Miami y Bogotá, incluye canciones ya conocidas como "La bicicleta" (en colaboración con Shakira ), "Robarte un beso" (con Sebastián Yatra), "El orgullo de mi patria" (dedicado a los ciclistas colombianos), "Pescaíto" y "Al filo de tu amor".

Embed Les tengo una sorpresa para todos! Este es nuestro nuevo álbum #VIVES!!! Desde mañana estará disponible en todas las plataformas! #nuevodisco #10Nov Una publicación compartida por Carlos Vives (@carlosvives) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 3:13 PST



Junto a ellas, muestra también composiciones nuevas con "historia" como "La mujer en la ventana", "Los niños olvidados" o "Todos somos México ".





Este disco, que Vives considera el mejor de su carrera, cuenta con otras colaboraciones bastante sorprendentes: la mexicana Thalía y Elena Vives, su hija de nueve años de edad.

Embed Les tengo una sorpresa para todos! Este es nuestro nuevo álbum #VIVES!!! Desde mañana estará disponible en todas las plataformas! #nuevodisco #10Nov Una publicación compartida por Carlos Vives (@carlosvives) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 3:13 PST



"Hice una canción muy experimental, sensual, nunca había escrito nada igual, no sabía si iba a entrar o no (...) a Thalía le encantó, ella la cantó y me dije 'me gusta más', le da un sentido, picardía, sensualidad. Y se metió en el disco", explica con gozo.





Las novedades musicales de este álbum rozan, en algunos casos, el nuevo sonido urbano sin abandonar las antiguas melodías.





Fuente: EFE