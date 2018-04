Calvin Harris y Dua Lipa se preparan para invadir con "One Kiss"

Para su nuevo tema 'One Kiss', Calvin Harris ha fichado a una de las artistas más exitosas de los últimos tiempos: Dua Lipa. Se trata del segundo sencillo del próximo álbum del DJ.





Hace pocos días, Dua Lipa criticó el sexismo y la desigualdad presente en la industria musical, algo que sin dudas generó polémica y nos sorprendió porque no lo esperábamos; como tampoco esperábamos su colaboración con Calvin Harris.





luego del éxito alcanzado con temas como 'New Rules', "Be the One" y "Blow your Mind" el DJ ha decidido recurrir a ella para potenciar su tema 'One Kiss'. Ambos habían dado ya alguna pista en sus redes sociales, compartiendo una fotografía en la que se podía ver una carátula con el nombre de los dos artistas y el título de la canción.





El tema, compuesto por ambos en colaboración con Jessie Reyez, mezcla una base de música house de los 90, con la increíble voz de Dua Lipa.





Recordemos, Calvin Harris, fue por quinto año consecutivo, el mejor DJ pagado del mundo. En el 2017 tuvo ingresos anuales por 43 mlilones de euros o 50 millones de dólares aproximadamente. Y la artista londinense, Dua Lipa, estuvo en el pasado mes de noviembre como telonera de Coldplay en Argentina, con un gran show en el estadio único de La Plata.





CALVIN HARRIS Y DUA