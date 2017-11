Bossi le dio una mano a Cristian Castro con Sandro

Su nuevo espectáculo, titulado "Como lo hice yo, la historia de un ídolo", es un tributo al considerado como el "Elvis Presley argentino", con el que recorrerá diferentes ciudades de América Latina y Estados Unidos, y que se estrenará durante los próximos 27, 28 y 29 en nuestro país.

"Es desafiante, es una osadía también. Me gusta el reto y más que el reto me gusta el gran compromiso que siento con el repertorio de Sandro, sobre todo es un compromiso de colega", señaló Castro.

Ante la consulta, el cantante reveló que fue Martín Bossi quien le dio algunos consejos para componer el personaje de Sandro: "Me he acercado a Bossi para que me de unos tips sobre Sandro. Como buen gitano que es, me dio algunas posturas... Yo no quiero imitar a Sandro, quiero cantar como él cantaba sus canciones. Pero quiero ser yo quien se meta en sus canciones para poder entregarles más sobre él. Yo estoy seguro de que nadie quiere que imite a Sandro, todo lo contrario y es mejor que lo haga como soy yo con las líneas de Sandro. Con Bossi estoy trabajando algunas posturas de micrófono o movimiento de pelvis..."