Beyoncé y Jay-Z sorprenden con un nuevo álbum conjunto

La pareja estelar de la música Beyoncé y Jay-Z sorprendió al anunciar sobre el escenario en Londres la noche del sábado el lanzamiento de un nuevo álbum conjunto para celebrar su amor.







Este álbum, titulado "Everything Is Love" y que consta de nueve canciones, fue lanzado exclusivamente en la plataforma de streaming Tidal de Jay-Z. No está disponible en Spotify, plataforma competidora y mucho más grande, a la que Beyoncé dedica en el álbum expresiones subidas de tono.





La diva del pop y el célebre rapero anunciaron la salida de su nuevo álbum al final del concierto de Londres, que forma parte de una gira internacional que comenzó el 6 de junio en Reino Unido.





En simultáneo, la pareja publicó un video cuidadosamente coreografiado dentro del Museo del Louvre en París para una canción del álbum, "Apeshit".





El video muestra a la pareja parada de espaldas a la Gioconda y continúa con bailarinas que parecen estar desnudas bailando, entre otros rincones del museo, frente a "La consagración de Napoleón" de Jacques-Louis David.