Arctic Monkeys bate récord de ventas en formato vinilo

La banda británica Arctic Monkeys batió el récord de ventas con su nuevo disco "Tranquility Base Hotel & Casino" en el Reino Unido, al convertirse, con 25 mil copias en una semana, en el vinilo que más rápido se despachó en los últimos 25 años.



De esta manera, la placa de la banda liderada por Alex Turner superó a "As you were", del ex Oasis Liam Gallagher, que con 16 mil copias ostentaba ese récord, según informan varios diarios españoles.



Como dato curioso, cabe resaltar que el grupo optó por lanzar este disco sin promocionar ninguna canción con anticipación como sencillo.



Las ventas totales del disco en estos siete días alcanzan las 86 mil unidades, de las cuales 28 mil fueron en formato CD, 16 mil en copias digitales, 18 mil en copias en streaming y 500 cassettes.