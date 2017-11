Un 30 de octubre allá en 2006, recibíamos una obra maestra: "Back to Black", el segundo disco de Amy Winehouse , quien sólo cinco años más tarde, se sumaría al fatídico club de los 27 , ese que forman inolvidables voces de la música como Janis Joplin , Jimi Hendrix, Jim Morrison y Kurt Cobain entre otros , todos atribulados y geniales músicos que nos dejaron muy temprano.





Y sobre Amy podemos señalar que trajo a los charts, y a nuestra cotidianeidad, géneros un tanto olvidados en este nuevo milenio, como el soul y el jazz. Y si bien el soul fue una invención norteamericana, y fue en Estados Unidos donde crecieron sus principales estrellas, desde los años 60 viene dándose una disputa discreta que anima a Inglaterra a imponer a distintas figuras no morenas, que buscan acercarse a las estrellas negras del otro lado del atlántico. Nombres como los de Dusty Springfield, Lisa Stansfield, Simply Red, y hasta George Michael han sido intentos exitosos en una causa esencialmente pérdida, pero de cuyo esfuerzo nos beneficiamos quienes gozamos de los acordes con "alma".





amy1



Amy suavizó el soul con R&B, pero, a través de una cadencia que sólo pueden asumir con gracia las grandes voces, siempre regresa, y una de esos inolvidables registros, estaba en la voz y en el alma de Amy Winehouse, ella fue heredera clara de esa tradición, aunque abordó un estilo más urbano y sucio. Y si bien irrumpió con gloria con un primer disco, "Frank" en el 2003, su gran shock lo logró con su segundo disco: "Back to black", editado un 30 de octubre de 2006. Con ese disco alcanzó la cima de los charts en el Reino Unido, y quizás ocupó el espacio que parecía estar dejando vacante Joss Stone, otra británica con la cabeza puesta en la vereda de enfrente, en América, en el soul y el R&B.





amy2



Amy Winehouse conoció a Blake Fielder en 2004. Para aquel momento, Amy era una mujer sana, bebía y fumaba, pero no tenía ninguna adicción a drogas, pero, desde que se relacionó con Blake, este amor fue intenso, atados por el cuerpo, la pasión, el dinero y, sobre todo, las drogas. Allí Amy conoció la heroína y durante un año la pasión y los desmanes fueron intensos, además, ella tenía gran éxito con su primer disco: "Frank" y estaba ideando el segundo. Pero, tras meses violentos y pasionales, Blake terminó con la cantante y regresó con su ex novia, y este fue uno de los duros golpes que recibió Amy. Aquel abandono la hundió en la depresión y la bulimia, además de una fuerte adicción a las drogas en las que la había iniciado Blake. Pero , aquella ruptura alimentó la creación de Back to Black, el álbum que explotó su carrera en América y Europa, gracias a su irresistible "new soul", y a letras en las que hacía referencia constante a la infidelidad, a excesos autodestructivos , en fin , a relaciones amorosas convertidas en infierno. Pero todo era expuesto por Amy con su voz rasposa, sensual y bien manejada, y en este giro medio perverso, en ese contraste inusual radicaba su atracción. Amy Winehouse cargaba con iguales dosis de talento, y dolor , y esto iba de la mano con el género, porque para el Soul no es lo mismo, si el que lo canta, no lo sufre.





amy3



Amy Winehouse expuso un 30 de octubre de 2006 su obra maestra Back to black, pero al poco tiempo también hizo notar su otra cara , ya que más allá de su talento, sus números uno en los ranking británicos , los cinco premios Grammy , ella tenía el corazón roto , su amor había sido encarcelado, y ella, más allá que se había mofado de las rehabilitaciones en su hit "Rehab", tuvo que ingresar en centros médicos y de recuperación, la familia la instigó al divorcio de Blake Fielder y ella fue hundiéndose en un espiral autodestructivo, no pudiendo continuar su obra maestra Back to black, un disco que fue una maravilla , un álbum que sumó producción jazzy de Salaam Remi, y pop de Mark Ronson y con el que dominó al mundo entero. Amy tenía la voz. Pero también tenía una tendencia insoslayable hacia la autodestrucción, a nosotros nos queda su genial música, como ella decía, las lágrimas se secan solas.





amy5



amy4