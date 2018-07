American Idiot al tope de los ranking "gracias" a Trump

Una exitosa campaña mediática en Reino Unido ha generado que el éxito American Idiot de Green Day, estrenado en 2004, haya regresado a los rankings de ese país.

Y aunque pudo quedarse en una simple campaña de redes sociales contra la llegada del mandatario estadounidense, la idea ha tomado fuerza, haciendo que el tema escale cada día más posiciones. De hecho, la Official Charts Company informó que la canción se encuentra actualmente en el número 18 en las listas de esta semana, y está a solo 4.000 ventas de alcanzar el top 10.

Junto a eso, American Idiot se ha convertido en el tema más descargado en Amazon desde el lunes pasado, y se encuentra cerca del top 20 de canciones más populares en iTunes.





American Idiot es el tema que puso título al séptimo álbum de estudio de Green Day, estrenado en 2004. La canción era una crítica a la administración del ex presidente estadounidense, George W. Bush.





En Reino Unido, sin embargo, los listados musicales han observado otro fenómeno: el regreso del tema de 1996 Three Lions, de la banda The Lightning Seeds. Esto ya que la canción, un verdadero himno futbolístico para ese país – y que revive cada cierto tiempo por diferentes eventos deportivos – reapareció por la Copa del Mundo que se celebra por estos días en Rusia, y que tiene a Inglaterra disputando la semifinal. Three Lions, por tanto, se encamina a ocupar el N°1 de los listados de ese país.