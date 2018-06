Air Supply regresa en agosto a la Argentina

El dúo australiano Air Supply volverá a presentarse el próximo 23 de agosto en el Teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires , donde repasará los grandes hits que desde la década del '70 lograron imponer en las radios de todo el mundo.





Conformada por el británico Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock, el grupo se estableció como uno de los más exitosos del soft rock a partir de hits como "All out of love", "Without you" y "The one that you love", entre otros.





Air Supply es un asiduo visitante a nuestro país desde su primera incursión en los años '90.