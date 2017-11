Aguilera interpretará popurrí de Whitney Houston en los AMAs

Christiana Aguilera interpretará un popurrí de éxitos de Whitney Houston en los American Music Awards para conmemorar el 25to aniversario de "The Bodyguard" ("El guardaespaldas").





Aguilera cantará temas de la banda sonora de la película protagonizada por Houston, incluyendo uno de sus números más emblemáticos: su versión de "I Will Always Love You" de Dolly Parton.





Whitney-Houston.jpg Whitney Houston. Foto: AP



Aguilera dijo en un comunicado que Houston era un ídolo personal cuya bondad cuando estaba comenzando su carrera "será por siempre apreciada". Los herederos de Houston, fallecida en el 2012 a los 48 años, dicen que la ésta pensaba que Aguilera tenía "una de las mejores voces" de su generación.





La ceremonia de los AMAs se transmitirá en vivo el 19 de noviembre por la cadena ABC.