ABBA anunció su regreso ¡35 años después!

El grupo de pop sueco ABBA anunci√≥ que ha grabado dos nuevas canciones, a 35 a√Īos de su √ļltimo trabajo en conjunto de estudio y mientras prepara un tour en el que su lugar en el escenario estar√° ocupado por avatares digitales.





"La decisi√≥n de avanzar con el excitante proyecto de tour de ABBA con avatares tuvo una consecuencia inesperada. Los cuatro sentimos que, despu√©s de unos 35 a√Īos, podr√≠a ser divertido unir fuerzas otra vez e ir al estudio de grabaci√≥n", comienza el comunicado emitido trav√©s de las redes sociales de la banda creadora de hits eternos como "Dancing Queen" o "Mamma Mia".





El comunicado de Agnetha F√§ltskog, Bj√∂rn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad contin√ļa afirmando que la experiencia fue "como si el tiempo se hubiera detenido" y la banda s√≥lo hubiera estado fuera "por unas breves vacaciones".





"Result√≥ en dos nuevas canciones y una de ellas, 'I Still Have Faith In You' ('A√ļn tengo fe en vos'), va a ser presentada por nuestro yo digital en un especial de TV que la NBC y la BBC apuntan a organizar en diciembre", relata la legendaria banda de disco y pop, que agrega: "Podemos haber llegado a la mayor√≠a de edad, pero la canci√≥n es nueva. Y se siente bien".