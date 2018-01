"La cantante del grupo irlandés The Cranberries estaba en Londres para una corta sesión de grabación", precisó su agencia, Lindsey Holmes Publicity, en comunicado.





"Los miembros de su familia están devastados y pidieron el respeto de su vida privada en este periodo tan difícil", agregó su agente.





El grupo hizo mella a nivel internacional en los años 1990 con temas como Zombie (sobre la guerra en Irlanda del Norte), Just My Imagination o Animal Instinct. La banda vendió más de 40 millones de discos.





El album "No Need to argue" llegó a ser primero en ventas en Australia, Francia y Alemania y 6º en Estados Unidos.





En 2003, cansados de las intensas giras y sin inspiración, el grupo creado en Limerick (Irlanda) en 1989 decidió hacer una pausa.





"En 2003, mi hijo tenía cinco años, mi hija dos años y los llevaba de gira con nosotros. Me di cuenta que no era sólo por ellos. Y desde el punto de vista creativo estábamos en la rutina. Necesitábamos una pausa", dijo Dolores ORiordan a la AFP en 2012.





La banda se separó y ORiordan intentó una carrera como solista con un primer album "Are you listening?".





En 2009, Cranberries volvió a juntarse y sacó tres años después el album "Roses".





Su último disco, "Something Else" salió el año pasado. Tuvieron que anular varios conciertos evocando dolores de espalda de la cantante.





Poco antes de Navidad, Dolores ORiordan publicó un mensaje en la página Facebook del grupo: "Hola a todos, soy Dolores. ¡Me siento bien!", escribió contando que dio un "primer concierto en meses este fin de semana".

