Weinstein arriesga perpetua por abusos sexuales en Hollywood

Harvey Weinstein fue acusado de abuso sexual contra una tercera mujer, mientras los fiscales en Nueva York continúan preparando casos contra el ex productor de Hollywood, cuya caída desató el movimiento #MeToo (Yo También), y se arriesga a una sentencia de cadena perpetua.





El fiscal de distrito de Manhattan anunció los cargos en una imputación actualizada en la que argumentó que Weinstein realizó un acto sexual a la fuerza con la mujer en 2006.





"Un jurado investigador de Manhattan ha acusado a Harvey Weinstein de una de las ofensas sexuales más serias que existen bajo la ley penal de Nueva York", dijo el fiscal de distrito Cyrus R. Vance Jr. "Nuestra investigación continúa. Si eres una sobreviviente del abuso predador del cual el señor Weinstein es acusado, todavía hay tiempo de buscar justicia".





Vance dijo que Weinstein fue acusado de otro cargo de abuso sexual y dos de agresión sexual. El segundo conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.





Los representantes del fiscal de distrito no identificaron a la acusadora al formular los nuevos cargos.

Weinstein debe comparecer a la lectura formal de los nuevos cargos el 9 de julio. Un abogado de Weinstein dijo que el ex magnate del cine de 66 años se declarará inocente.





"El señor Weinstein sostiene que todas esas acusaciones son falsas y espera ser totalmente revindicado", dijo el abogado Ben Brafman.





Un jurado investigador acusó previamente a Weinstein de cargos relacionados con dos mujeres. Una de las supuestas víctimas en ese caso penal, quien no ha sido identificada públicamente, dijo a los investigadores que Weinstein la acorraló en un hotel y la violó en 2013. La otra, la ex actriz Lucia Evans, ha dicho públicamente que Weinstein la obligó a realizarle sexo oral en su oficina en 2004.





Más de 75 mujeres han acusado ex productor de abuso o acoso sexual. Varias actrices y modelos denunciaron casos penales, incluida la actriz Rose McGowan, quien dijo que la violó en 1997 en Utah; la actriz de Los Sopranos Annabella Sciorra, que afirmó que la violó en un departamento de Nueva York en 1992, y la actriz noruega Natassia Malthe, quien dijo que la atacó en un hotel de Londres en 2008.





El New York Times y The New Yorker ganaron un Premio Pulitzer conjunto este año por su cobertura sobre Weinstein, la cual derrumbó a un hombre hasta entonces intocable capaz de crear o destruir carreras. Este trabajo periodístico llevó a que otras mujeres de sectores tan variados como el tecnológico, el obrero y el académico contaran sus historias de violencia sexual cometida por hombres poderosos.