Venezuela acusó a un joven estadounidense de dirigir una red de espías

El congresista de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana y uno de los hombres más influyentes del chavismo, Diosdado Cabello, acusó al joven estadounidense mormón Josh Holt, detenido en Caracas desde junio de 2016, de dirigir "una red de espionaje en Latinoamérica" que opera a las órdenes de Washington.



En su programa semanal de televisión, Cabello dijo anoche que el joven natural de Utah es "un mormón que utiliza la religión como una fachada para desempeñar su papel como espía de Estados Unidos".



"Dirige una red de espionaje en Latinoamérica desde Venezuela, por eso es que los gringos están tirados en el suelo para que lo suelten", afirmó Cabello, ex ministro, ex militar y primer presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), consignaron medios locales y la agencia de noticias EFE.



Holt viajó a Venezuela en junio de 2016 para casarse con Thamara Holt, una venezolana a la que conoció en un foro de Internet, y se quedó a vivir temporalmente con ella y sus dos hijas en Ciudad Caribia, aledaña a Caracas, mientras esperaban la emisión de sus visados para viajar a Estados Unidos.



Dos semanas después de su boda, las autoridades venezolanas arrestaron a la pareja en su vivienda, y el entonces ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Gustavo González López, dijo en televisión que en la redada se habían encontrado rifles y munición, una granada y mapas detallados de Caracas.



La madre del joven, Laurie Holt, dijo hace unos meses al diario The Wall Street Journal que su hijo había perdido 27 kilos en prisión y había enfermado de neumonía, bronquitis y una infección en la sangre.



Tras más de 17 meses en prisión sin que se hayan presentado cargos en su contra, Holt fue llevado el 12 de diciembre ante un juez para una audiencia preliminar previa al inicio del juicio.



Estados Unidos reiteró un día después su decepción porque no se lo liberara por razones humanitarias.



La televisión pública venezolana emite cada miércoles por la noche el programa de Cabello, quien revela en directo informaciones judiciales, refiere sobre detenciones y critica a opositores utilizando fragmentos de discursos del fallecido presidente Hugo Chávez.