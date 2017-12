Unicef pide un acceso más seguro de los niños a Internet para cerrar brechas

El acceso a Internet puede ser decisivo para la igualdad de oportunidades de los niños más desfavorecidos, según Unicef, que abogó hoy por una mayor cooperación para cerrar brechas y mejorar su protección frente a los peligros que reviste un mundo cada vez más conectado.



En su nuevo informe sobre el "Estado mundial de la infancia", Unicef analiza por primera vez cómo la tecnología digital afecta las vidas de los jóvenes, que ya representan un tercio de los usuarios de Internet en todo el mundo, y llama a los sectores público y privado a trabajar en su beneficio.



"A menos que ampliemos el acceso, la tecnología digital puede crear nuevas brechas que impidan que los niños alcancen todo su potencial", advierte la agencia, que urge a actuar rápido porque "los riesgos en línea pueden llevar a que los niños vulnerables sean más susceptibles a la explotación, el abuso y hasta la trata".



A pesar de que los menores de 18 años suponen un tercio de los cibernautas, 346 millones de niños aún no tienen acceso a la red - un 29 % del total mundial- y eso aumenta las desigualdades y perjudica su habilidad para participar en una economía cada vez más digitalizada, advierte el documento.



Así, Unicef señala que "existen amplias brechas en el acceso de los niños a la tecnología digital y de las comunicaciones", y tanto ese acceso como la calidad del mismo se han convertido "en una nueva línea divisoria" que refleja diferencias basadas también en la situación económica o el género de los menores.



En concreto, los jóvenes africanos son los que están menos conectados: un 60 % de ellos están "offline", frente al 4 % en Europa. A esto se suma que el 56 % de las páginas de Internet está en inglés y muchos niños no encuentran contenidos que puedan entender o les resulten culturalmente relevantes.



Por otra parte, la creciente utilización de los dispositivos móviles ha llevado a que los adultos supervisen menos el acceso de los niños a internet, con lo cual están más expuestos a peligros en lo que el informe llama la "cultura del dormitorio".



Entre esos peligros, Unicef cita redes digitales -como la "Dark Web" o las criptomonedas- que "están propiciando las peores formas de explotación y abuso, incluidas la trata y el abuso sexual infantil "por encargo" en internet".



Asimismo, el documento plantea cuestiones derivadas de la digitalización de la vida de los niños, como la "dependencia digital", sobre la que los investigadores destacan que debería prestarse una mayor atención a "lo que hacen en línea y por qué" en lugar de remitirse estrictamente a la cantidad de tiempo que pasan frente a la pantalla.



Para hacer del espacio digital una herramienta más accesible y segura, Unicef llama a la "acción colectiva" de los gobiernos, el sector privado, las organizaciones infantiles, el mundo académico, las familias y los propios niños.



En este sentido, la agencia de Naciones Unidas llama a actuar bajo la premisa de "respetar y proteger al niño" mediante una serie de puntos prioritarios, comenzando por lograr un acceso "asequible" a recursos "online" de alta calidad para todos los niños.



Igualmente, considera prioritario protegerlos de los peligros de Internet, que abarcan el abuso, la explotación y el tráfico de menores, así como el "ciberbullying" o la exposición a contenidos no apropiados.



Otros objetivos por los que claman los investigadores son la preservación de la privacidad y la identidad de los menores, así como el impulso de la alfabetización digital para que los niños estén informados, comprometidos y seguros en el entorno digital.



En cuanto al sector privado, Unicef llama a promover estándares éticos y prácticas que protejan y beneficien a los pequeños, mientras que para el sector público pide que se ponga a los niños en el "centro de las políticas digitales".



"Para mejor y para peor, la tecnología digital es ahora un hecho irreversible en nuestras vidas", señaló el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, quien añadió: "En un mundo digital, nuestro desafío dual es cómo mitigar los peligros mientras maximizamos los beneficios de Internet para cada niño".