Desde 1999, la revista estadounidense Time hace entrega de una lista de los 100 personajes más influyentes del mundo. Entre científicos, activistas de los derechos humanos y empresarios, también se encuentran los presidentes de EE UU y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-Un.



Spotify, la plataforma digital de música en streaming, se ha tomado el trabajo de preguntarle a los personajes elegidos por Time este año que indicara alguna canción que les inspira. El resultado es una playlist con 35 temas de artistas de todas las épocas, desde Whitney Houston hasta The Notorious B.I.G., de Prince a The Black Eyed Peas.



En el número uno de la playlist figura Sometimes It Snows in April, canción publicada en 1985 por la estrella del pop Prince, preferida de la escritora estadounidense Jesmyn Ward. "Me hace recordar que la especificidad genera empatía, que el lamento triste y detallado de una persona en concreto puede transmitir a quien escucha, independientemente de quien sea, el dolor, el amor y la añoranza", ha dicho Ward. En segunda y tercera posición están Children and Art, del musical Sunday in the Park with George, elegida por la productora teatral Sonia Friedmann, y Lose Yourself, tema rap de Eminem que inspira al jugador de fútbol americano J. J. Watt.