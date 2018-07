Una nueva especie de avispa inyecta huevos al picar

Un grupo de científicos ha descubierto en el Amazonas un total de siete nuevas especies de avispas, incluyendo una de aspecto bastante aterrador.



Su nombre es Clistopyga crassicaudata y tiene un aguijón tan grande y grueso que no vas a querer tenerla cerca jamás.



La especie de avispa parasitoide fue descubierta por científicos de la universidad de Turku, en Finlandia, quienes trabajaron en conjunto con investigadores españoles, colombianos y venezolanos.



El profesor Ilari Saaksjarvi, de la universidad de Turku, asegura que aunque lleva mucho tiempo estudiando las avispas, jamás había visto algo así: "Su aguijón parece más bien un arma feroz".



Y no le falta razón. Esa cosa larga y de color rojo en la foto es el aguijón de la Clistopyga crassicaudata, el cual no solo usa para picar e inyectar veneno, sino también para inyectar sus propios huevos en sus víctimas.



Los investigadores determinaron que la avispa suele picar las arañas y paralizarlas usando su veneno, para después inyectar sus huevos que, tras incubar, se comerán a la araña desde adentro.



