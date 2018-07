Una mujer agrega la bio de una científica por día en Wikipedia

Jessica Wade trabaja todos los días para asegurarse de que, cada año, sean más las niñas que eligen carreras de ciencia. Tiene una estrategia innovadora para aumentar la representación de las mujeres en la ciencia, que es escribir la biografía y aportes de una científica por día.

"Cuando empecé a hacer mi tesis de doctorado era la única chica en el grupo de investigación. Se graduó mi mejor amiga y de repente me resultó muy difícil estar en la universidad que amaba tanto, sin una red de apoyo. Entonces fue cuando me di cuenta de que eso le debe de pasar a todas las mujeres en todos los departamentos, cuando no tienen a esa mejor amiga", recordó la investigadora londinense.

Crear páginas de Wikipedia sobre científicas "es un movimiento global", aseguró al diario El País.

Su inspiración fue la estudiante de medicina estadounidense Emily Temple-Wood, que empezó a editar la Wikipedia con 12 años.

Tras recibir oleadas de comentarios misóginos, por correo y por redes sociales, Temple-Wood decidió "enfocar su ira" de forma constructiva: comenzó a escribir una página de Wikipedia sobre una mujer investigadora por cada mensaje abusivo. En poco tiempo, la joven abanderó un grupo de colaboradores que logró mejorar la calidad de los artículos biográficos sobre científicas por encima de la media de toda la enciclopedia.

Wade ha seguido su ejemplo escribiendo siete entradas nuevas por semana, y ya lleva varios centenares.

Para lograrlo buscó en los archivos de instituciones científicas, en Twitter, fue a conferencias, todo por encontrar a las mujeres ignoradas de la ciencia, vivas o muertas. Por cada 100 biografías de la Wikipedia en inglés, solo 17 son de mujeres. "Pero ese 17% no es solo para ciencia. En ciencia, donde las mujeres ya de por sí están poco representadas, es mucho peor", denunció.

