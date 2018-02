Una madre pide ayuda ante el bullying que sufre su hijo

Una vez más, el desesperado mensaje de una madre nos hace conscientes del enorme problema que puede suponer el bullying para los menores que lo sufren y sus familias.





La cuenta de Twitter @humanizaciónSS ha difundido una grabación en el que una mujer de Murcia (España) relata el calvario que sufre su hijo, víctima de bullying. "Lo sufre desde hace más de un año. Empezó en la escuela y continúa en el instituto", explica.





Sin poder contener las lágrimas, la madre asegura que ya no sabe qué hacer: "No quiere ir más al instituto. Ha pensado en quitarse la vida. Por más que yo esté encima de él, tengo otro hijo pequeño. No sé que solución darle".





Embed Hola, @Murciasalud; esta vecina de Molina de Segura, Murcia, hace un llamamiento desesperado a vuestra implicación, por el #bullying que sufre su hijo y destroza a la familia. Si son tan amables de darle soluciones, se lo agradeceríamos todos. @nachoguerreros @RedAipis pic.twitter.com/17Cdy2rGQG — FamiliaresDeDoloresN (@humanizacionSS) 22 de febrero de 2018

La mujer denuncia que no hay personal suficiente en Salud Mental de su localidad, Molina de Segura, para atender estos casos. "Fui a Salud Mental rogando que lo vieran de urgencia, pero han pasado tres o cuatro días y aún no he sabido nada. No me quejo del personal, sino de que a mi hijo lo ven cada cuatro meses el psicólogo o a la psiquiatra. Vienen niños de otros pueblos y no hay personal para atenderles. La consecuencia es que los problemas se alargan y derivan a grandes problemas", cuenta.





Adela Martínez-Cachá, consejera de Educación de Murcia, ha respondido a esta petición de ayuda también a través de Twitter, así como Esperanza Moreno, directora general de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa.