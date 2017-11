Se trata de una nueva propuesta de una empresa de marketing con sede en Tokio a raíz del enojo de los empleados no fumadores por las largas pausas que hacen sus compañeros para fumar. Una persona dejó su opinión por escrito en un buzón de sugerencias que decía: "Las pausas en el trabajo que realizan los fumadores son un problema". Y así la empresa Piala Inc. presentó a sus 120 empleados en septiembre el sistema "sumokyu" por el cual ofrece seis días de vacaciones pagas por año a los no fumadores.

Piala se encuentra en el piso 29 de un edificio de oficinas en el distrito de Shibuya, y no tiene un lugar para fumar. Los fumadores de la oficina, aproximadamente el 35% del personal, tienen que ir al primer piso para fumarse un cigarrillo, y la compañía pierde entre 10 y 15 minutos de trabajo cada vez que un empleado toma un descanso para ir afuera. Por otro lado, el fumador cuenta con entre 40 minutos y una hora más de descanso diario, si se calcula que va a fumar unas cuatro veces por jornada.

La condición para acceder a las vacaciones es un autoinforme que muestra que un empleado no fumó en el último año. Hasta el 26 de octubre, 31 empleados recibieron y disfrutaron el tiempo de vacaciones adicionales. Desde que se introdujo el sistema, cuatro trabajadores también dejaron de fumar. De todos modos, el sistema no busca que los empleados dejen de fumar, sino que es un sistema para recompensar a los no fumadores.