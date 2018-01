Una editora musical demanda a Spotify por violación de los derechos de autor

La editora musical Wixen Music, que en su catálogo cuenta con Tom Petty y Neil Young, entre otras figuras, demandó en un tribunal de California a la plataforma digital Spotify por considerar que viola los derechos de autor al no pagar por las canciones incluidas en su oferta.



Por este motivo, la demandante exige una indemnización de 1.600 millones de dólares, una suma que surge de los 150.000 pedidos por los 10.784 temas de su catálogo utilizados por Spotify, informó el sitio The Hollywood Reporter, citado por la agencia DPA.



"Mientras Spotify se ha convertido en una compañía de miles de millones de dólares, los compositores y sus editores, como Wixen, no han sido capaces de compartir justa y legítimamente del éxito de Spotify, ya que Spotify en muchos casos usó su música sin licencia y sin compensación", expresó Wixen Music.



En tal sentido, recordó que la plataforma digital tuvo que llegar a acuerdos con otros músicos y editores para frenar denuncias similares.



Spotify se abstuvo de hacer comentarios a la prensa al señalar que el proceso está en marcha, pero cuestionó que Wixen Music cuente con contratos que dejen constancia dela autorización de los artistas para emprender una acción legal.