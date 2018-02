Una actriz porno se siente libre de hablar sobre su relación con Trump

La actriz porno Stormy Daniels, que dice haber tenido una relación con Donald Trump antes de que se convirtiera en presidente de Estados Unidos, se siente libre de contar su historia luego de que el abogado personal del mandatario admitiera haberle pagado una abultada suma para que no hablara del asunto durante la campaña de 2016.



Tras esa declaración, la actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, de 38 años, amenazó con hacer revelaciones a la prensa, al considerar que con esa declaración el abogado Michael Cohen la había relevado de un acuerdo de confidencialidad.





Stormy-Daniels-2.jpg Stormy Daniels. Foto: AP

Stormy-Daniels-1.jpg Stormy Daniels. Foto: AP

Gina Rodriguez, representante de la actriz, hizo saber a varios medios que su cliente ya no se sentía obligada por ese acuerdo, pues Cohen reveló su existencia."Stormy va a contar su historia", afirmó.El abogado personal del presidente reveló haber pagado 130.000 dólares de su bolsillo a Clifford, quien afirmó haber tenido una relación sexual con el magnate inmobiliario en 2006.En una declaración publicada el martes en el diario The New York Times, Cohen se negó a decir por qué desembolsó esa suma para la actriz poco antes de las elecciones presidenciales de 2016.El abogado insistió en que hizo el pago por cuenta propia, que "ni la Organización Trump, ni la campaña de Trump participaron en la transacción", y que no fue rembolsado.El pago a Clifford "no fue una contribución a la campaña o un gasto de campaña por parte de nadie", agregó el abogado en su declaración.Trump rehusó comentar sobre el tema este miércoles. La Casa Blanca ha esquivado preguntas sobre si la relación existió y el vicepresidente Mike Pence tildó esas sugerencias como la "última acusación sin fundamentos contra el presidente".Las declaraciones del abogado podrían reactivar las especulaciones sobre el estado de las relaciones de Trump con su esposa Melania, que en enero anuló un viaje a Davos en Suiza. El presidente se presentó allí solo, luego de las primeras revelaciones sobre su relación con esta actriz.El mes pasado la revista In Touch publicó una entrevista de 2011 con Daniels, en la que la mujer dio su versión de la historia.Según el diario The Wall Street Journal, ella confesó haber tenido en privado contactos sexuales con Trump al margen de un elegante torneo de golf en julio de 2006, pocos meses después de que Melania hubiera dado a luz a su hijo Baron.Pero luego de aparentemente firmar un acuerdo de confidencialidad, Daniels negó la relación.Olvidado poco antes de las elecciones, el caso resurgió debido a un proceso judicial contra Cohen por presuntamente haber violado las leyes de financiamiento electoral.Cohen dijo que el pago, que considera una "transacción privada", fue legal. Rechazó confirmar si Trump estaba al tanto.Pero la ONG Common Cause, que presentó la demanda federal, afirmó tener "razones para creer" que el dinero debe ser considerado un gasto de campaña "porque fue pagado con el objetivo de influir en las elecciones presidenciales de 2016", según el documento legal presentado por la organización.Cohen dijo al Times que la acusación de Common Cause "no se sostiene en los hechos y carece de base legal", en tanto presentó una respuesta ante las autoridades electorales.Clifford ha aprovechado una nueva fama, tomando parte en una gira en clubes de estriptis por Estados Unidos.Entrevistada a fines de enero en la emisión de Jimmy Kimmel de la cadena ABC, la actriz desvió constantemente las preguntas sobre la supuesta relación y sobre si había firmado un acuerdo de confidencialidad.Hacia el final de la transmisión, Kimmel le preguntó: "¿Has hecho el amor alguna vez con alguien cuyo nombre rime con Lonald Lump?"."Te llamaré como quieras que te llame, baby", respondió Clifford.