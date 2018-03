Un tiburón devoró el brazo de un hombre, ¿pero quién es la víctima?

Un hombre, aparentemente un pescador, sufrió el feroz ataque de un tiburón martillo que literalmente se tragó su antebrazo, según se deja ver en un video que circula en la Red. Entre gritos, el hombre intenta liberarse de la monstruosa criatura marina... pero el final de la cruenta lucha se desconoce, ya que la grabación –de tan solo unos diez segundos– se interrumpe en ese momento.



El video se ha viralizado en internet en pocos días, pero muchos usuarios de redes sociales han insinuado que no todo allí es lo que parece y que, de hecho, la víctima no es el hombre.



Desde la cuenta de Instagram ocean_magazine explicaron que lo que realmente aparece en el video es la evidencia de que "este hombre capturó una joven cornuda común [tiburón martillo], la mató, arrancó sus dientes y mandíbulas e introdujo su brazo en su garganta", cita el comentario The Sun.



"El nivel de la falta de respeto de este hombre y sus amigos es inconcebible", señaló el usuario de Instagram. También usuarios de YouTube llamaron a desentrañar la escena y ver que el tiburón grabado estaba muerto desde el principio, por lo que tacharon el video de "falso".



Advertencia: El siguiente video puede herir su sensibilidad.





Tiburón se come el brazo de un hombre