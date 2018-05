Un policía mató a una marmota por considerar que "no actuaba normal"

En Maryland (EE.UU.), un policía del condado de Carroll protagonizó una polémica luego de matar con su arma a una marmota en medio de una ruta. Aunque el uniformado alega que se trató de un acto en defensa propia, un video ampliamente compartido en redes sociales pone en duda que haya actuado correctamente.



El hecho ocurrió el pasado 6 de mayo y fue filmado por un conductor que esperaba en su coche cuando el agente detuvo el trafico tras advertir la presencia del roedor. En un principio, se presume que el policía quería ayudar al animal a cruzar la vía para evitar que saliera herido, recoge The Baltimore Sun.



En las imágenes, el mamífero permanece a un lado del camino, y en lugar de alejarse, comienza a cruzar por el pavimento mientras el policía retrocede hacia el otro carril. De repente, la marmota corre hacia el oficial, que se pone en alerta, saca su arma y le dispara. La criatura se retuerce y unos segundos después recibe un segundo proyectil.



ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.





Un policia mato a una marmota

Desde la oficina del alguacil aseguraron que el agente implicado se vio obligado a disparar porque su vida corría peligro. El portavoz del Departamento de Policía, Jon Light, señala que el funcionario solo intentaba sacar a la marmota de la ruta, pero esta "no estaba actuando como lo haría un animal normal". Creyó que estaba "enferma o herida" y abrió fuego sobre ella.



"Está dentro de nuestra política deshacerse de cualquier animal que pueda representar una amenaza para la salud", destacó.



Sin embargo, tras hacerse viral el video, muchos internautas condenaron el hecho al considerar que la acción fue innecesaria y habría podido evitarse sin dificultad. "Podría haber llamado al control de animales para ayudar [a la marmota]. No tenía que dispararle". "Tal vez era una hembra e intentaba volver con sus crías. No vi comportamiento agresivo", fueron algunos comentarios en Facebook.