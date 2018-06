Un mensaje "de dos caras" en Facebook deja perplejos a los usuarios

El empresario ruso Iván Mitin publicó en su cuenta de Facebook el 6 de junio un breve anuncio, que atrajo comentarios contradictorios de los lectores. Unos lo felicitaban, mientras que otros le expresaban sus condolencias.



El caso fue que su publicación tenía desde el principio dos versiones diferentes: una para quienes tenían en su configuración de idioma la preferencia de inglés y otra para quienes habían optado por ruso. El anuncio reza: "¡Hurra! Pronto seré padre. ¡Felicítenme!". Sin embargo, otros lo leen así: "RIP. Ha muerto mi querido perro Cindy, amigo de la infancia. ¡Apóyenme! My dear dog just died".



De esta manera, el usuario aprovechó la nueva función de la red 'Publicaciones multilingües', hecha para que los amigos entiendan los mensajes en al menos dos ambientes lingüísticos diferentes.





"No me reprochen demasiado", explicó el autor de la publicación ilusoria dos días después. "Simplemente quise prestar atención a una porra extraña en Facebook: en una misma publicación puedes escribir dos textos completamente distintos, que se verán de manera diferente en función de las preferencias de idioma. Quien tiene su Facebook en inglés, ve lo del perro, quien lo tiene en ruso, lo del niño".



Al ver una sucesión de comentarios de congoja y de alegría varios suscriptores de Mitin se dieron cuenta del despropósito, pero no sabían cómo interpretarlo. "¿Se mofan ustedes en los comentarios? Todas las mujeres están alegres, mientras que todos los hombres reaccionan de otra manera. Muy interesante", destaca una de las comentaristas.