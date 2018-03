Un hombre desarmado grabó cómo un puma salvaje lo acecha por más de una hora

El canadiense Adam Bartsch grabó su escalofriante encuentro con un puma salvaje que lo acechó mientras él instalaba cámaras para observar animales en la isla de Vancouver.



El video, publicado en YouTube por su esposa, Chantelle Bartsch, muestra cómo el depredador persigue y mira fijamente a Adam en un bosque cercano a la ciudad de Campbell River, en Columbia Británica. En esa provincia canadiense está prohibida la caza con armas de fuego, por lo que el hombre no andaba armado.



"Hay un monstruo, un macho monstruoso, a 20 metros, mirándome. Un monstruoso macho de puma", se escucha la voz de Adam en el video. "Y no, no tengo una pistola. No tengo nada. Y él es enorme".



Chantelle contó a Global News que el animal persiguió a su marido durante aproximadamente una hora. De acuerdo con su testimonio, Adam logró asustar al felino en tres ocasiones, pero cada vez regresaba.



Finalmente, el león de montaña abandonó su cacería y dejó a Adam en paz.





Puma salvaje al acecho