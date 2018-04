Un hombre apuntó con su arma a las cámaras de Google Maps en Brasil

Un hombre parado en la vereda apuntando su pistola contra una cámara 360º, es una imagen que se puede ver en el Street View de Google Maps al "'pasear" por una calle del municipio de Santos, en el litoral del estado de São Paulo, Brasil.



En otra imagen de la misma escena el hombre con un comunicador de radio colgado de su cuello, sigue apuntando contra el vehículo de Google, que ya había avanzado por la calle, mientras a los peatones no parece llamarles la atención el arma pero sí la cámara.



A su lado se pueden observar otros dos hombres cubriendo sus rostros con las manos y camisetas para no salir en las imágenes. Tal medida de precaución es en cierto sentido redundante, dado que Google 'borronea' sus caras, igual que las placas de los automóviles automáticamente, por razones de privacidad.



La versión de Google Maps en la que aparece esta inquietante escena es del año 2017, y en la del 2018 ya no aparece, afirma O Globo. En la versión para computadoras la escena aún sigue disponible.





