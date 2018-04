El gato apodado Toby recorrió 19 kilómetros con sus cuatro patas para regresar a casa en Carolina del Norte, Estados Unidos, huyendo del hogar al que lo habían enviado sus antiguos dueños, pero su fervor de volver a su familia no resultó recíproco. En vez de un recibimiento cálido, el felino de 7 años se topó con el rechazo y las ganas de deshacerse de él lo más pronto posible.



Según la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales del condado de Wake (SPCA of Wake County), los antiguos dueños a los que regresó Toby lo habían llevado a un refugio de animales para que le aplicaran la eutanasia. ¿La razón? El animal no se llevaba bien con sus otros gatos.



Los empleados lograron buscarle una nueva familia, pero el gato huyó para volver con quienes lo querían sacrificar. Tras el regreso del felino, sus antiguos dueños lo llevaron al refugio de nuevo y solicitaron la eutanasia para asegurarse de no volver a verlo nunca más.El centro de acogida de animales contactó con la SPCA para preguntar si podían ayudar a Toby, quien padece el virus de inmunodeficiencia felina, en la búsqueda de un nuevo hogar y ocuparse de su destino, y los empleados no dudaron en dar una respuesta afirmativa. Lo buscaron a finales de febrero, lo trataron de una infección respiratoria y le dieron una segunda oportunidad.El viernes 13 de abril fue su día feliz. Tras varias semanas de espera, Toby fue adoptado y ahora tiene una nueva familia y dos hermanos felinos con los que se lleva bien, aseguró la responsable de comunicaciones de SPCA, Tara Lynn, en un comentario para People.