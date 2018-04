Un fiscal resta importancia a la libertad de Humala en Perú

El Fiscal Superior Coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, declaró que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la excarcelación del ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia no es una derrota, en una entrevista publicada ayer en Lima.





"No lo es, en absoluto, no es una derrota. La demanda de hábeas corpus está dirigida contra el Poder Judicial y no contra el Ministerio Público", declaró Vela al diario El Comercio desde Brasil, donde interrogaron esta semana a ex directivos de la empresa Odebrecht.





El fiscal coordinador agregó que "el fallo del TC no altera nuestra planificación estratégica. Hemos logrado consolidar testimonios, con garantía de contradicción, de toda la plana mayor de la empresa Odebrecht. Se han tomado declaraciones en dos oportunidades de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Antonio Mameri y Fernando Migliaccio".





Los ex representantes de Odebrecht confirmaron, según medios locales, que esa empresa hizo un aporte de tres millones de dólares para la campaña del 2011 de Humala, quien es investigado por presunto lavado de activos junto a su esposa.





Tras nueve meses en prisión preventiva, Humala y Heredia obtuvieron el fallo favorable del TC, pero su excarcelación todavía no se ha producido, motivo por el cual su defensa ha anunciado una denuncia por prisión indebida.