Un bloguero hizo fumar a un mono y causó indignación

El popular bloguero estadounidense del origen ruso Vitali Zdorovetski, conocido tanto en YouTube e Instagram bajo el pseudónimo de VitalyzdTv, ha publicado un video de un mono fumando, lo que causó una reacción negativa en muchos internautas.



El joven mostró en la grabación cómo hizo fumar al animal, mientras se escuchaban risas de fondo. Tras esto, el simio es mostrado comiendo con avidez una fruta y al final, durmiendo mientras le acercan un cigarro.



"Cuando tu amigo fuma por primera vez", es el mensaje que escribió Zdorovetski en la descripción del video, que fue publicado en Instagram y Twitter.





Embed When your friend smokes for the first time @cuteness Una publicación compartida de Vitaly (@vitalyzdtv) el 8 Jun, 2018 a las 12:24 PDT

El video recibió más de 97.000 reproducciones en Twitter y casi 820.000 en Instagram. Sin embargo, no todos apreciaron la broma. "Haré todo lo posible para que su cuenta en Twitter quede censurada y acusada de crueldad hacia los animales"; "Espero que seas censurado y te des cuenta de que lo que has hecho es simplemente incorrecto"; "Abuso animal"; "No puedo creer que solía apoyarte y amar tu contenido", fueron algunos de los comentarios de indignación y decepción expresados hacia el bloguero.