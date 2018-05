Trump pagó por el silencio de la estrella porno que lo acusa

El presidente de Estados Unidos Donald Trump , reconoció que devolvió a su abogado el dinero que éste abonó a una actriz porno pese a haber dicho antes que no sabía nada de los pagos, aunque subrayó que esa plata, con la que se compró el silencio de la mujer sobre una relación íntima con el magnate, no tuvo nada que ver con su campaña.





En una serie de tuits, Trump "aclaró" pero en realidad oscureció todo, reconoció que mintió y dijo que su abogado Michael Cohen recibía un pago mensual por servicios a prestar, y que el letrado usó esos fondos para firmar un acuerdo con la actriz Stormy Daniels para que ésta no hablara en público y así "frenar las acusaciones falsas y extorsivas hechas por ella sobre un encuentro" sexual.





El dinero "no tuvo nada que ver con la campaña", destacó Trump, en un esfuerzo por evitar que el escándalo se convierta en un proceso por fraude financiero electoral.





Los comentarios contradicen declaraciones previas del mismo presidente estadounidense en las que el presidente había asegurado que no estaba al tanto de que su abogado hubiera hechos pagos a la actriz poco antes de las elecciones de 2016 ni de dónde había salido el dinero.





Horas antes, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, otro de los representantes legales de Trump, había revelado que el presidente devolvió a Cohen los 130.000 dólares que éste pagó a Daniels como parte del acuerdo de confidencialidad sobre sus citas sexuales con el mandatario, ocurridas en 2006 y 2007.





La actriz, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, inició una demanda en un tribunal de Los Ángeles para que se declare inválido el acuerdo.





En una entrevista con la cadena Fox News, Giuliani aseguró que "el presidente rembolsó" el dinero a Cohen, aunque afirmó que "Trump no conocía los detalles de eso, hasta donde yo sé. Pero sí conocía el acuerdo general, que Michael (Cohen) se encargaría de cosas así".





Daniels y Trump están inmersos en una batalla legal después de que a principios de año se filtrara a la prensa el pago que Cohen realizó a la actriz porno poco antes de las elecciones presidenciales de 2016. El abogado luego confirmó que hizo ese pago, pero no dijo por qué.





Las declaraciones del ex alcalde neoyorquino también parecieron contradecir la posición del mandatario que hasta hoy sostenía que no estaba al tanto de la transacción y que no sabía de dónde provino la plata.





donald trump.jpg Donald Trump está en serios problemas con la actriz porno.



Los estudios de abogados acostumbran hacer pagos de su propio capital en nombre de sus clientes, así que no hay nada impropio en que un letrado cubra una erogación particular y después reciba un reembolso por ella.





Sin embargo, en este caso, la persona que hizo el rembolso –Trump no dijo expresamente que fue él, aunque lo insinuó y no parece haber otra explicación, por lo que todos los medios estadounidenses dieron por confirmado que fue el mandatario– era candidato a la presidencia y el dinero se abonó apenas días antes de las elecciones.





Eso generó sospechas de que Cohen alcanzó el acuerdo con un ojo puesto en las elecciones y que el pago podría haber sido un gasto de campaña no comunicado, lo cual podría ser ilegal.





La disputa con Daniels tiene también su correlato en los tribunales. Allí acudió la actriz porno para deshacer el pacto acordado con el abogado de Trump, un pedido que aún no se fue resuelto.





gif animado donald trump.gif



"Esto era un acuerdo privado"