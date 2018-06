Teléfono Trump: Fonsi habló de "violación de derechos humanos"

Luis Fonsi criticó el martes la política del gobierno de Estados Unidos de separar a los hijos de sus padres en los cruces fronterizos. Para el astro puertorriqueño, "tiene que haber una mejor manera".

"¿Qué es esto? ¿Qué clase de país somos? ¡Esto es una completa violación de derechos humanos!", escribió Fonsi en inglés en su cuenta de Instagram junto a una foto de un pequeño niño enjaulado.

"No puedo... No puedo ver estos videos de niños pequeños siendo separados de sus padres. Todo porque sus padres querían una mejor vida para ellos. Simplemente no lo entiendo. Tiene que haber una mejor manera. #DerechosHumanos", agregó el intérprete de éxitos como " Despacito " y "Échame la culpa".