Steven Tyler abrió un refugio para víctimas de abusos

Hace casi tres décadas, Steven Tyler publicó la canción Janie's Got a Gun (1989) tras dos años de trabajo en ella. Un tema que para el líder de Aerosmith es el más bonito que ha hecho hasta ahora, en el que habla del abuso infantil y con el que quería concientizar sobre la violencia sexista contra las mujeres. Esa canción es la que lleva inspirándole desde hace tiempo. Ahora gracias a ella ha podido hacer realidad uno de sus sueños con la apertura de un refugio en Atlanta (Georgia, EE UU) para niñas y adolescentes que han sido abandonadas o han sufrido abusos. Y al refugio, Steven Tyler le ha llamado Jane's House.





"Es algo en lo que he estado pensando desde que escribí Janie's Got a Gun. No sabía quién era Janie o por qué tenía un arma, pero la voz dentro de mi cabeza me decía: sigue adelante", dijo el artista durante la inauguración de su centro, en la que, como no podía ser de otra manera, no cortó la tradicional cinta roja sino una cita hecha con pañuelos, ese complemento que siempre adorna sus pies de micrófono. "Que este centro esté aquí y que se llame la casa de Janie, es un sueño hecho realidad. Cuando diga 'I didn't know who Janie was or why she had a gun, but the voice inside my head said keep going'... ahora ya no necesita esa pistola. Janie tiene fondos", declaró en su discurso. Parte de sus palabras las ha compartido en su cuenta de Facebook. En el vídeo, se ve cómo participa con ellas en una sesión de terapia musical o como algunas de las mujeres se emocional al conocer al artista, de 69 años, padre de tres mujeres y de un hombre.





Embed



"Pasar el día con estas chicas... ¡estoy tan orgulloso de ellas! Simplemente estoy aliviado de que tengan un espacio seguro en el que ser ellas mismas... Para convertirse en mujeres increíbles que harán grandes cosas en el mundo", dice en el mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram, en la que tiene 1,3 millones de seguidores, que termina pidiendo donaciones para su fundación.









"Es un lugar para recibir a niñas y que puedan seguir terapia. Cuenta con gente con quienes pueden hablar y con quienes pueden apoyarse y lidiar con sus problemas de salud", dijo el vocalista de Aerosmith a TMZ. "Este es su refugio. Un lugar que les da voz", añadió.





Un proyecto que ha puesto en marcha su fundación Janie's Fund, que creó en 2015, con la ONG Youth Villages y con el que han levantado un hogar con 30 habitaciones situado en Douglasville (a las afueras de Atlanta) para que las víctimas de abusos y abandono puedan recibir la ayuda necesaria para superar sus traumas. "Cuando estuve en rehabilitación —período tras el que escribió Janie's Got a Gun—, descubrí que la mayoría de las mujeres que estaban allí habían sido maltratadas, golpeadas y abusadas verbal y sexualmente", dijo Steven Tyler a la cadena CNN sobre otro de los motivos que tenía para abrir el centro. "Era tipo siete de cada diez, ocho de cada diez. Espero que ellas obtengan algunas herramientas, algún consejo, algunos modos de trabajar estos temas, algunas palabras de sabiduría que después puedan vivir", añadió.