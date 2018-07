"Somos los campeones de la libertad de prensa", dijo Lombardi

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, calificó al Gobierno de "campeón en libertad de expresión", en medio de la polémica por los despidos en el sector.





"La libertad de expresión es todo, el amor a la libertad que tiene el Gobierno de Cambiemos y el presidente (Mauricio) Macri supera todo. Cada cual puede expresarse como quiere. Hay cosas que me asombran. Que nos acusen a nosotros, que somos campeones de la libertad de expresión", sostuvo Lombardi ante periodistas.





Por otra parte, en declaraciones al canal América, el funcionario volvió a defender los 357 despidos en la agencia de noticias Télam a pesar del fallo judicial adverso y cuestionó "esta idea mezquina de la política de que no quiere pagar costos políticos".





"Si pasamos de 478 personas en 2003 a 940 durante el kirchnerismo es que se había desmanejado todo", dijo Lombardi, quien reconoció que hubo "decisiones duras".





Los costos

Además señaló: "Por supuesto que hay familias que no están bien, lo que sí, depositamos las indemnizaciones en las cuentas corrientes el mismo día que se mandaron los telegramas. Los políticos no quieren pagar los costos. Y si no lo paga la gente, el chiquito que está bajo la línea de pobreza. Tenemos que hacer lo que se debe".





El miércoles pasado, Lombardi concurrió a la Cámara de Diputados para brindar explicaciones por los despidos masivos.





El secretario con rango de ministro explicó que la agencia se había convertido en un "espacio de militancia partidaria", dándoles en cierta medida la razón a sectores opositores que denunciaban que había mediado un "criterio ideológico" en la política de recorte de personal.





Sin embargo, Lombardi también se explayó sobre lo que entendía como una matriz de "desmanejos", "privilegios" y "maniobras deshonestas" por parte de empleados que implicaban un despilfarro de recursos y una "estafa" al Estado.





Por último, se refirió a la "baja productividad" de la agencia al comparar con los niveles registrados por agencias internacionales como AFP y EFE.





No obstante, se retiró de la sala donde se dio el debate sin contestar los motivos por lo cuales el directorio no aplicó el procedimiento preventivo de crisis previo a la desvinculación de los trabajadores, ni sobre el supuesto montaje de una agencia paralela que –según denuncian sectores gremiales– funcionaría en el Centro Cultural Kirchner, ante el parate sindical que decretó la comisión interna de Télam por tiempo indeterminado.