Sobrevivientes de una masacre en una escuela secundaria en Florida, Estados Unidos , esperan expandir el alcance de su movimiento pro control de armas de fuego, promoviendo un boicot de compañías que hacen negocios con la NRA –la organización que defiende la compra y tenencia de armas– y llamando a los turistas a boicotear al estado.





Mientras crece el movimiento #BoycottNRA en Twitter, con peticiones contra compañías que ofrecen descuentos a miembros de la NRA, un creciente número de esos negocios anunciaron que están suspendiendo o reduciendo sus lazos con la organización.





Tanto Delta como United Airlines dijeron el sábado que no ofrecerán más pasajes de tarifa reducida a miembros de la NRA que asisten a sus reuniones anuales y ambas le pidieron a la organización que elimine cualquier referencia a las compañías en su portal. La empresa de alquileres de autos Hertz dijo que no ofrecerá más descuentos a miembros de la NRA y el First National Bank de Omaha, uno de los mayores bancos privados del país, dijo que no renovará una tarjeta Visa que copatrocina con la organización.





En un mensaje electrónico el sábado, la NRA dijo que las acciones de las compañía eran "un vergonzoso despliegue de cobardía política y cívica" y que la pérdida de los descuentos corporativos y otros beneficios "ni asustará ni distraerá" a los miembros del grupo.





"Con el tiempo, esas marcas serán remplazadas por otras que reconocen que el patriotismo y el compromiso determinado con las libertades constitucionales son características de un mercado al que queremos servir", dijo una declaración de la NRA.





El estado de Florida enfrenta también reacciones negativas. Uno de los sobrevivientes de la masacre en la escuela propuso el sábado en Twitter que los turistas no visiten el estado. El mensaje recibió una respuesta inmediata.





"Hagamos un trato" tuiteó David Hogg, un estudiante de la Escuela Secundaria Stoneman Douglas que ha sido una figura importante en el movimiento de control de armas. "NO vengan a Florida para las vacaciones primaverales a menos que se apruebe una ley de control de armas".





Wendy Glaab, una canadiense de 60 años, fue una de las primeras en responder. "Al igual que muchos canadienses, yo viajo a Florida de vez en cuando para escapar de nuestro invierno. No puedo hablar por otros, pero yo no voy a regresar hasta que se haya implementado una ley de control de armas significativa".