Los fiscales en el nuevo juicio de Bill Cosby por abuso sexual podrán leer al jurado una antigua declaración del comediante en la que éste dijo que les dio pastillas de metacualona a mujeres antes de tener relaciones sexuales, decidió el juez en el caso el martes.





El juez Steven O'Neill falló que los fiscales podrán leer el testimonio de Cosby, acusado de drogar y abusar de Andrea Constand en su mansión a las afueras de Filadelfia en 2004. La declaración jurada también se usó el año pasado en el primer juicio, que terminó sin que el jurado alcanzara un veredicto.





Cosby declaró entonces, en una deposición relacionada con una demanda civil presentada por Constand, que obtuvo metacualona de su médico en Los Ángeles en la década de 1970. Dijo que recibió siete recetas para el sedante ahora prohibido, ostensiblemente por un dolor de espalda.





Cosby dijo que él nunca tomó la droga, sino que se la dio a mujeres con las que quería tener sexo.





"La metacualona era la droga que los chicos, la gente joven, estaba usando para ir de juerga y hubo momentos en los que quise tenerla por si acaso", declaró Cosby.





Sus abogados argumentaron que la declaración era irrelevante en el nuevo juicio porque no hay evidencia de que le dio a Constand esa droga.





Los fiscales están construyendo la conclusión de su caso contra Cosby con investigadores y un experto en farmacéutica que sería llamado al estrado a partir del martes.





La fiscalía dio el lunes un fuerte golpe al Constand rechazar los alegatos de la defensa de que inventó su historia para sacarle dinero al comediante y su madre declarar que Cosby se disculpó y se llamó a sí mismo un "hombre enfermo".





Los testimonios de Andrea y Gianna Constand siguieron a los de cinco acusadoras adicionales que dijeron al jurado que Cosby las drogó y violó hace dos décadas.





Mientras Cosby arribaba el martes a la corte en un suburbio de Filadelfia, la vocera Ebonee Benson dijo a reporteros que el testimonio de Andrea Constand "pareció más colorido y más adornado" que en el primer juicio. Dijo que la acusadora tramó un plan para beneficiarse de Cosby y que su madre la ayudó a ejecutarlo.





Benson hizo el comentario al día siguiente de que Andrea Constand, al ser interrogada por la defensa, que buscó exponerla como una timadora que le tendió una trampa a Cosby, bajó del estrado sin haber cambiado su versión de que el comediante la drogó y abusó sexualmente de ella en su casa en 2004.





"¿Alguna vez fabricó un plan para acusarlo falsamente por dinero?", le preguntó el abogado de Cosby, Tom Mesereau.





"No, señor", respondió Constand.





Constand, una exadministradora del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Temple, se mantuvo calmada y serena durante las más de siete horas de testimonio a lo largo de dos días.





Su madre declaró después de ella el lunes y fue más enérgica, chocando a menudo con los fiscales y enfureciéndose cuando le preguntaron si se benefició de los 3,4 millones de dólares que Andrea Constand recibió como parte de un acuerdo con Cosby.





"Ella no me compró una casa a MÍ", respondió Gianna Constand. "Esto no se trata de dinero".





La madre declaró sobre una conversación telefónica que dijo que tuvo con Cosby cerca de un año después del presunto abuso se su hija, en la que Cosby habría descrito en gran detalle su encuentro sexual y se habría disculpado.





Gianna Constand dijo que estaba "muy combativa" con Cosby y le exigió que le dijera qué medicamento le había dado a su hija y qué le había hecho.





Declaró que Cosby le dijo que le dio a Andrea Constand una medicina con receta — no el medicamento para resfriado y alergia Benadryl, como él alega — pero que no especificó cuál. Dijo que el comediante describió cómo le tocó los pechos y la vagina a Andrea Constand y cómo guio la mano de ella hasta su pene.





"Me dijo, 'No te preocupes, mamá, no hubo penetración con pene'", testificó Gianna Constand.





Dijo que Cosby expresó que se "sentía como un viejo pervertido" y que, al final de la llamada, admitió que era un "hombre enfermo".





Su testimonio llevó a Cosby, sentado con sus abogados en la mesa de la defensa, a abrir bien los ojos.





The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de violencia sexual a menos que éstas lo autoricen, como Constand lo ha hecho.