Según el abogado de Trump, Kim Jong-un "suplicó de rodillas " no cancelar la cumbre

Rudy Giuliani, abogado del presidente de Estados Unidos, declaró que el líder norcoreano, Kim Jong-un, "suplicó de rodillas" a Donald Trump no anular la cumbre prevista para el 12 de junio en Singapur, recoge The Wall Street Journal. La afirmación la hizo el también exalcalde de Nueva York durante una conferencia de Globes Capital Market, que se celebra esta semana en Israel.



"Él -Trump- canceló la cumbre porque ellos -Corea del Norte- insultaron al vicepresidente, insultaron a su asesor de seguridad nacional y también dijeron que comenzarían una guerra nuclear contra nosotros. Dijimos: bueno, en esas circunstancias no vamos a celebrar la cumbre", sostuvo Giuliani.



"Esto obligó a Kim Jong-un a ponerse de rodillas y suplicar para que la llevaran a cabo", aseguró el letrado.





Las conversaciones entre Trump y Kim Jong-un se vieron envueltas en incertidumbre después de que a finales de mayo el mandatario estadounidense anunciara que cancelaba la reunión debido a la "abierta hostilidad" mostrada por el país asiático.





Sin embargo, más tarde el jefe de la Casa Blanca declaró que el histórico evento podría celebrarse.





La cumbre Trump-Kim tendrá lugar el próximo 12 de junio en el hotel Capella de la isla de Sentosa, en Singapur.