Retratando a Venezuela en su moneda

La situación económica y social de Venezuela se ha vuelto sumamente compleja, sin embargo esto no ha sido impedimento para que la creatividad siga en los jóvenes del país sudamericano.

José Luis León de 26 años es un artista visual, y ha sido él quién ha estado interviniendo billetes de su país con ilustraciones y hasta redefiniendo a los héroes de su país.

El creativo mejor conocido como @lion Mix, por su cuenta de Instagram, habló con HuffPost México desde Venezuela acerca de sus obras que ya rondan por 'carteras' de todo el mundo.

El artista ha podido vender sus billetes intervenidos por muchos países. "Me los han pedido de Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido, Irlanda, hasta de Japón. El caso más raro fue un árabe que estaba en Rusia y me compró uno".

Los diseños los hace al gusto del cliente, aunque tiene otros que no están en venta.





"Los interesados me envían una imagen o una foto con la que quieren que raye el billete". Por decisión propia no ofrece los billetes que cree son parte de la historia de su país "tengo algunos con personajes importantes en este momento que vive Venezuela, por lo que los conservo y no los he puesto a la venta".





Aunque su obra se vende por todo el mundo, reconoce que su trabajo ha sido una respuesta a la situación que enfrenta el país.





"Me gusta mucho mi trabajo, pero no quiero vivir tirándole mierda a Venezuela, es mi país", comentó León.





Ahora la situación de los creativos en el país es muy compleja, aunque hay algunas expresiones artísticas se están dando en redes sociales, "la gente pierde muchas horas en colas para comprar que comer, obviamente no hay tiempo para ver el arte y la recreación".