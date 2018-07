Renunció un hombre clave en el equipo de Theresa May

El ministro británico para el Brexit , David Davis, renunció a su cargo. Se trata de un golpe para la primera ministra Theresa May, que rápidamente nombró a su sucesor para cerrar filas en torno a un plan para mantener lazos económicos fuertes con la Unión Europea tras abandonar el bloque.





El euroescéptico Dominic Raab, hasta ahora secretario de Estado para el Brexit, fue ascendido a titular del ministerio en sustitución de Davis.





"La reina se complace en aprobar el nombramiento del diputado Dominic Raab como ministro para la Salida de la Unión Europea", anunció Downing Street, unas horas después de la renuncia de Davis en protesta por los planes de May de mantener vínculos económicos fuertes con la UE tras la salida del bloque.





Raab, de 44 años, diputado desde 2010, hizo campaña a favor de la salida de la UE en el referéndum de 2016.





A nueve meses de que se concrete la salida de la UE, en marzo de 2019, Raab afronta el desafío de ultimar todavía grandes cuestiones en las negociaciones, como el futuro de las relaciones comerciales o de la frontera norirlandesa, la única terrestre entre el Reino Unido y la UE.





Davis dimitió porque considera que el plan de May dejará al Reino Unido, "en el mejor de los casos, en una posición débil de negociación". En su primera entrevista tras la dimisión, Davis dijo a la radio BBC que no pretendía hacer caer a May ni encabezar un levantamiento, pero la posibilidad es real, dada la debilidad parlamentaria de la primera ministra. "Es una buena primera ministra", argumentó Davis, aunque expresó su esperanza de que su renuncia sirva para "presionar para que no se hagan más concesiones a Bruselas".





La renuncia se produjo después de que el Ejecutivo aprobara un plan para desbloquear las negociaciones con Bruselas. Para Davis, el plan hará que el presunto control del parlamento sea más una ilusión que una realidad.