Puigdemont quiere declarar en Bélgica por temor de ir a la cárcel

El presidente catalán depuesto Carles Puigdemont no irá a declarar a Madrid como sospechoso de rebelión junto con la plana mayor del independentismo catalán y solicitó hacerlo desde Bélgica.

"No va a Madrid, he propuesto que lo interroguen aquí en Bélgica", dijo el abogado Paul Bekaert. "Ya he tenido en el pasado casos como este, en los que se interroga al sospechoso en Bélgica", añadió Bekaert, que frenó la extradición a España de una presunta miembro de la organización armada vasca ETA.