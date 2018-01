Puigdemont dice que puede gobernar Cataluña desde Bélgica

El líder independentista Carles Puigdemont defendió este viernes que puede gobernar Cataluña desde Bélgica y evitar así ser encarcelado si vuelve a España, donde la justicia lo busca por rebelión y sedición tras el fallido intento de secesión.





"No se puede hacer de presidente si soy presidiario (...) En la prisión yo no podría dirigirme a la gente, no podría escribir, ni recibir a gente", afirmó Puigdemont en una entrevista a la emisora pública Catalunya Radio.





"La única manera es poder continuar haciéndolo en libertad y con seguridad", agregó, asegurando que "hoy en día los grandes proyectos empresariales, académicos, de investigación, se gobiernan también y fundamentalmente con el uso de las nuevas tecnologías".





El líder independentista, que se marchó a Bruselas con cuatro de sus exministros regionales poco antes de ser acusados por la justicia española de rebelión y sedición, insiste en restaurar lo que llama su "gobierno legítimo" destituido en octubre por el gobierno español de Mariano Rajoy.





"No son las condiciones de normalidad que nos gustarían", dijo, añadiendo que "es tristemente mucho más difícil poder hacerlo desde el Estado español, donde estaríamos en prisión" debido a los graves cargos que pesan sobre su ejecutivo.





A pesar de su situación judicial, Puigdemont se erige como el único candidato a la investidura tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en las que los independentistas obtuvieron la mayoría absoluta en el nuevo parlamento.





Si bien el partido más votado en los comicios fue el antinacionalista Ciudadanos (centroderecha), no dispone de suficientes apoyos mientras que la lista de Puigdemont, Juntos por Cataluña, cerró un acuerdo con el otro gran partido independentista, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).





Tras consultar en los últimos dos días a todos los grupos parlamentarios, el nuevo presidente del parlamento, el independentista Roger Torrent, anunciará el lunes quién debe presentarse al primer debate de investidura, que debe celebrarse antes del 31 de enero.





A Puigdemont la noticia le enganchará en Dinamarca, donde impartirá una conferencia en su primer viaje público desde su llegada a Bruselas aprovechando la libertad de movimiento que dispone tras la retirada de la orden de arresto europea por parte de la justicia española.