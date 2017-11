Otro actor acusó a Kevin Spacey

El actor Harry Dreyfuss, hijo del destacado intérprete ganador del Oscar Richard Dreyfuss, ha denunciado un nuevo caso de agresión sexual por parte de Kevin Spacey. Asegura que el actor de 'House of Cards' y 'American Beauty' lo manoseó y acosó sexualmente cuando él tenía tan solo 18 años de edad.



Dreyfuss ha publicado un extenso artículo en BuzzFeed narrando toda su traumática experiencia. En él, el actor cuenta que en 2008, cuando su padre se encontraba trabajando bajo la dirección de Spacey en la obra de teatro 'Complict', este comenzó a manosearle mientras los tres se encontraban en una sala ensayando el guion de la obra, un hecho que según declara el actor no fue percibido por su padre.

"Sucedió una noche cuando los tres estábamos solos en el apartamento de Kevin ensayando las líneas de mi padre. Mi padre no lo vio, y no le hablé sobre ello durante muchos años", afirmó el actor. "Kevin deslizó su mano en la mía. Envolvió sus dedos entre mis dedos, y miró mis ojos, y dijo cálidamente: «No seas tímido, lo superarás». Estaba aturdido", señala.

Dreyfuss, declara que tras este primer acercamiento de Spacey, el actor de 'House of Cards' comenzó a manosearle la pierna mientras ayudaba a su padre a interpretar su papel, afirmando sentirse fuera de lugar al no asimilar que Spacey, actor al que admiraba, pudiera estar interesado en él de esa manera:

"Después de unos minutos, puso su mano sobre mi muslo. Finalmente comencé a sospechar. Me costó asimilarlo porque nunca se me ocurrió que Kevin estaría interesado en mí. Era un hombre adulto, mi héroe, el jefe de mi padre, ninguno de los cuales eran categorías en mi radar para las interacciones sexuales", afirmó Dreyfuss. "Pensé que él no podría estar conmigo de esa manera delante de mi padre. Pero su mano se quedó allí", matiza el actor.

Dreyfuss continúa su relato señalando que Spacey terminó por desplazar la mano desde su muslo a su enterpierna, afirmando sentirse completamente en shock en ese momento: "Kevin arrastró su mano desde mi muslo hasta mi entrepierna. Mi mente se quedó en blanco. Él había completado su viaje y ahora me tenía completamente en la mano", afirma Dreyfuss, que terminó de narrar el abuso sexual de Spacey hacia él señalando que lo que más le desagradaba del actor fue la seguridad con la que actuaba: "Lo que me desagrada de Kevin fue lo seguro que se sentía. Sabía que podía manosearme en una habitación con mi padre y que no diría una palabra. Y no lo hice".