Murió el fotógrafo David Douglas Duncan, quien inmortalizó a Picasso

Hasta su muerte, permaneció marcado por su reportaje en plena guerra de Corea (1950-1953), manteniendo intacto su espíritu de revuelta contra la tragedia de los conflictos.

El fotógrafo estadounidense David Douglas Duncan, célebre por su trabajo sobre la guerra de Corea en 1.950 y por haber inmortalizado a Picasso, falleció a los 102 años en la Costa Azul francesa, indicó el viernes el museo Picasso de Antibes.Douglas Duncan, que también era un amigo íntimo del artista español, falleció como consecuencia de una "neumopatía rodeado de sus allegados", indicó el director de este museo del sureste francés, Jean-Louis Andral.El fotógrafo, que vivía en la Costa Azul francesa desde los años 1960, "conoció a Picasso en 1956 y fueron muy amigos hasta su muerte en 1973", una amistad que mantuvo luego con su viuda, Jacqueline, y su hija Catherine, agregó el director.Movilizado durante la Segunda Guerra Mundial, Douglas Duncan hizo de los militares el centro de su trabajo. En el prefacio de su libro titulado "This is war!" (Es la guerra), publicado en 1951, el fotógrafo escribió: "No hay ninguna conclusión impactante (en el libro). Solo el deseo de mostrar un poco lo que un hombre debe soportar cuando su país decide entrar en guerra".