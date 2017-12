El cantante británico Morrissey negó haber apoyado a Kevin Spacey , acusado de acoso sexual, y exigió al medio alemán que lo entrevistó que diera a conocer el audio completo de la entrevista.





"¿Apoyaría yo las propensiones privadas de Kevin Spacey? No, nunca", escribió el autor de "Everyday day is like sunday" en un texto dado a conocer en sus redes sociales.





En el mismo comunicado, el artista de Manchester sostuvo: "¿Apoyaría el abuso sobre niños? No, nunca. ¿Apoyaría la violación? No, nunca".





En la misiva también sostuvo que la revista alemana Der Spiegel, a la cual le concedió la entrevista en la que supuestamente restó importancia a las acusaciones de abuso sobre Spacey y de violación sobre el productor de Hollywood Harvey Weinstein , está "enamorada de sus propias reflexiones", al igual que el resto de la "prensa escrita".





gif-animado-kevin-spacey-toqueton.gif



Por lo tanto Morrissey informó que no volverá a dar una entrevista a un medio gráfico.





El cantante dijo que todos los requerimientos para que Der Spiegel diera a conocer el audio completo de la entrevista fueron negados por la publicación alemana.





Spacey fue acusado por el actor Anthony Rapp de haberlo acosado sexualmente cuando él tenía 14 años y la figura de "Belleza Americana" 26.





Esta fue la primera de varias denuncias en ese sentido que recibió Spacey.





"Las acusaciones son ridículas (...) por lo que yo sé, estuvo en una habitación con un chico de 14 años. Kevin Spacey tenía 26 y el chico, 14. Uno se pregunta dónde estaban los padres de ese niño, uno se pregunta si él no sabía qué era lo que iba a pasar", habría declarado Morrissey a Der Spiegel.





El ex The Smiths, además, sostuvo: "En mi juventud nunca estuve en situaciones así. Nunca. Siempre supe lo que podía llegar a suceder. Cuando estás en la habitación de alguien, tienes que ser consciente de a dónde te puede llevar eso".





"Me parece que Spacey fue atacado innecesariamente", sentenció, según la publicación.





Luego de esto, el productor Daniel Grinbank suspendió las negociaciones que mantenía con el inglés para traerlo nuevamente el año que viene a actuar en el país.