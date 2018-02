Meryl Streep aclaró sus dichos sobre Harvey Weinstein

Meryl Streep no quiere que sus palabras formen parte de la defensa jurídica del productor estadounidense Harvey Weinstein, acusado de abusos sexuales, según señaló la actriz estadounidense en un comunicado.



Su afirmación de que Weinstein siempre la trató con respeto no puede ser tomada como prueba de su inocencia, eso es "patético y explotador", según se señala en el comunicado emitido por sus representantes y difundido por los medios estadounidenses citados por DPA.



El productor, agrega, es responsable de los delitos que cometió con esas mujeres. "Y si hay algo de Justicia en el sistema, pagará por ello".



El martes pasado, los abogados de Weinstein intentaron en un tribunal de Nueva York convencer a los jueces de que rechazaran la demanda presentada por seis mujers contra el presunto acosador. Dijeron que se habían exagerado las ofensas ya que la demanada implícitamente señala que toda mujer que trabajó con Weinstein sufrió acoso por parte suya.



Los abogados argumentaron que algunas actrices habían señalado que Weinstein no las había molestado y se remitieron al comunicado emitido por Streep en octubre, en el que ella señaló que el productor siempre la trató de forma respetuosa.