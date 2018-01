Con el aumento del veganismo, el gigante de la comida rápida McDonald's quiso acercarse a los seguidores de esta práctica alimentaria e incluyó en su menú una hamburguesa hecha de proteína de soja, que se sirve en un pan sin gluten y con una mayonesa vegana.



Conocida como McVegan, fue probada por primera vez en la ciudad de Tampere (Finlandia), entre octubre y noviembre de 2017. Sin embargo, debido a la buena acogida de los clientes, su comercialización se ha extendido por todo el país y también a todos los restaurantes de la cadena en Suecia, señala el diario Independent.





En redes sociales, muchos de sus compradores han elogiado el sabor de la hamburguesa y su relación calidad-precio, en comparación con las de carne animal. El bocadillo, que contiene además tomate, lechuga, cebolla, fue desarrollado por la marca vegana sueca Anamma, filial de la compañía noruega Orkla.



Henrik Eriksson, director de Soluciones Alimenticias del conglomerado, subrayó que el platillo no ha sido creado específicamente para los gustos nórdicos: "Fue desarrollado para ser neutral y luego será posible agregar diferentes sabores".



Se espera que, si las ventas continúan en aumento en los países nórdicos, la hamburguesa vegana esté disponible muy pronto en el Reino Unido, EE.UU. y Australia. No obstante, la cadena estadounidense aún no ha anunciado de manera oficial su plan para sacar la McVegan en todo el mundo.