Mark Zuckerberg no comparecerá ante el Parlamanto británico

El CEO de Facebook , Mark Zuckerberg, no se presentará ante el Parlamento británico para comparecer sobre el escándalo del "uso indebido" de datos personales con fines políticos que implica a la consultora Cambridge Analytica y a la red social, informó la empresa.





En su lugar acudirá el CTO (director de Tecnología), Mike Schroepfer, o el jefe de Producto Chris Cox, "ambos con una gran experiencia en estos asuntos y bien posicionados para responder a las preguntas del comité sobre esos temas complejos", informó la red social en una carta enviada al presidente del Comité Parlamentario de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, Damian Collins.





El legislador había citado la semana pasada al cofundador de Facebook para que explicara el asunto sobre el "uso indebido" de datos de más de 50 millones de usuarios estadounidenses, cuya información se usó presuntamente para predecir comportamientos electorales e influir en ellos a favor del por entonces candidato a la Presidencia Donald Trump.





"Facebook reconoce completamente el nivel de interés público y parlamentario sobre este asunto y apoya su creencia de que estos temas deben ser tratados al nivel más serio de esta compañía por aquellos con una posición autorizada para responder sus preguntas", señala la carta firmada por la titular de Políticas Públicas de Facebook en el Reino Unido, Rebecca Stimson.





La ejecutiva aseguró que hacia adentro la empresa continúa trabajando en "los asuntos levantados por los eventos recientes" y recordó los pasos anunciados por Zuckerberg el miércoles pasados, cuando por primera vez se refirió al escándalo.





Entre estos destacó que habrá una revisión de la plataforma para auditar las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de datos y que le informarán a las personas que fueron afectadas.





Asimismo, se comprometió con la comisión a compartirle los resultados del análisis "de los países afectados por la aplicación del profesor Alexandr Kogan", el académico que desarrolló la app cuyos datos usó Cambridge Analytica.





"Podemos confirmar ahora que alrededor del 1% de las descargas globales de la app provinieron de usuarios en la Unión Europea, incluido el Reino Unido", informó.





Junto con la difusión de la carta, Facebook publicó hoy anuncios en los principales periódicos de Alemania para pedir disculpas por haber abusado de la confianza de sus usuarios.





"Seguramente habrás oído que la aplicación de un investigador compartió en el año 2014 los datos de Facebook de millones de personas sin su consentimiento", reza el anuncio a toda página de Facebook y firmado por Zuckerberg, que incluyen hoy diarios nacionales germanos como el "Süddeutsche Zeitung" o el "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Nuestra responsabilidad es proteger tu información. Si no podemos hacerlo, no nos merceremos esa responsabilidad. Ha sido un abuso de confianza y me quiero disculpar por no haber hecho más en aquel entonces para que esto no hubiese pasado", añade.





En los anuncios, Facebook asegura que ahora está dando los pasos necesarios para garantizar que un episodio similar no se pueda repetir en un futuro, citó la agencia de noticias DPA.