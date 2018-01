Mark Ruffalo en contra de Donald Trump

Celebridades y activistas han participado en una velada de música y discursos en Manhattan convocada como "Estado Popular de la Unión".





El encuentro del lunes por la noche fue presentado como una respuesta al discurso anual del Estado de la Unión que el presidente de Estados Unidos Donald Trump iba a dar.





Se realizó en el Town Hall, un local histórico fundado como lugar de encuentro para sufragistas hace más de 90 años.





Mark Ruffalo, Kathy Najimy, John Leguizamo y el alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio, pronunciaron discursos. Andra Day y Common cantaron su tema nominado para el Grammy y el Oscar "Stand Up for Something", de la película Marshall.





Entre los presentes había sindicatos, dirigentes de la Marcha de Mujeres y Planned Parenthood, una organización de clínicas comunitarias que se ocupan de problemas femeninos de salud y reproducción.